Ilaria Salis e Ivan Bonnin, la conferma della presenza di una casa in cui vive la coppia, quando non è impegnata lavorativamente, a Milano, di proprietà di lui.

Ilaria Salis continua a far parlare di sè dopo la presenza nell’albergo con il suo assistente e compagno Bonnin l’interesse sulla vita privata dell’europarlamentare di AVS è diventate sempre più notizia con la volontà quasi morbosa di andare a caccia di novità che possano aiutare a chiarire il quadro di questa relazione.

Ilaria Salis e Bonnin, la love story oltre la politica

Ilaria Salis è compagna di Ivan Bonnin egli infatti dopo un passato da militante si è fidanzato con Salis che dopo la scarcerazione dall’Ungheria si è candidata in politica, con un posto al Parlamento Europeo, e rappresenta il partito di AVS.

Contrariamente a quanto vorrebbe il Parlamento di Bruxelles, che impedirebbe di avere rapporti strettamente personali tramutati in ambito lavorativo, Salis ha reso Bonnin suo assistente e quindi politico anch’egli seppur indirettamente.

Difatti questa sua nuova carriera frutta ottimi guadagni e lo posiziona in buona luce, il rapporto con Salis non è solo amoroso, è stato un salto in avanti verso la politica che conta anche per lui, anche se con un ruolo meno impattante.

La casa a Milano dove è stata vista

Ilaria Salis quando non è a Bruxelles ha casa a Milano, in zona tra città studi e Susa, casa di proprietà del compagno Ivan Bonnin.

Come riporta Il Giornale che si è recato sul posto, una casa in mezzo ad un viale alberato contornata da negozi di vicinato che permettono di avere quasi tutto senza utilizzare l’auto o prendere i mezzi.

Provando a suonare ai vari condomini, tra mancanze di risposta e “ha sbagliato” hanno anche tentato al citofono senza nome, quello probabilmente di Bonnin, ma nessuno ha risposto.

Ad un certo punto risponde una donna anziana che conferma l’appartamento di Bonnin, qualche volta visto sulle scale ed anche di Salis. In particolare quando ha presentato il suo libro “Vipera” in una libreria poco distante.

Il rumor è quindi diventato certezza, in quel palazzo di Milano Salis convive con il compagno.