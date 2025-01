Ilary Blasi e la nuova fase della sua vita

Tra pochi giorni, Netflix presenterà “Ilary”, una docu-serie in cinque episodi che esplorerà la vita della conduttrice dopo la separazione da Francesco Totti. Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per Ilary di raccontare la sua verità e condividere con il pubblico i dettagli della sua nuova esistenza, caratterizzata dalla presenza del nuovo compagno, Bastian Muller, e dalla quotidianità con i suoi figli.

Riflessioni sulla separazione e la vita familiare

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Ilary ha parlato della sua serenità dopo la rottura, sottolineando di sentirsi tranquilla e pronta ad affrontare il futuro. La conduttrice ha rivelato che la cosa che l’ha maggiormente colpita è stata l’intervista di Totti al Corriere della Sera, in cui l’ex calciatore ha parlato della loro separazione. “Non me l’aspettavo”, ha dichiarato, evidenziando come la comunicazione sia stata una delle sfide più difficili da affrontare.

Il rapporto con i figli e la famiglia allargata

Ilary ha espresso il suo rammarico per l’impatto della separazione sui figli, sottolineando di provenire da una famiglia unita. Nel suo libro “Che stupida”, ha descritto il desiderio di riunirsi con Totti e i bambini per una cena, non per ricomporre la relazione, ma per creare un clima di armonia familiare. “Spero che un giorno potremo sederci insieme e condividere un momento di serenità”, ha affermato, mostrando la sua volontà di mantenere un legame positivo per il bene dei figli.

Nuove relazioni e amicizie

Ilary ha anche parlato del suo attuale compagno, Bastian Muller, descrivendolo come un uomo romantico e comprensivo. La conduttrice ha rivelato che, nonostante le differenze, lui la accetta per quella che è. Inoltre, ha affrontato le voci riguardanti la sua amicizia con Silvia Toffanin, chiarendo che non ci sono tensioni tra di loro. “Ci sentiamo sempre e non parliamo mai di lavoro”, ha detto, smentendo le speculazioni su un possibile allontanamento.

Il futuro in televisione

Riguardo al suo futuro professionale, Ilary ha affermato di non essere affamata di apparizioni televisive, preferendo dedicarsi a progetti che la appassionano. Ha iniziato la sua carriera in giovane età e, sebbene sia attratta dal cinema, è consapevole che un’eccessiva esposizione televisiva potrebbe non essere vantaggiosa. “Mi divertirebbe provare”, ha concluso, lasciando aperta la possibilità di nuove avventure nel mondo dello spettacolo.