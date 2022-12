Illuminazione di design: boom di vendite online per i lampadari OLuce

Dalle linee classiche e persino con echi barocchi, oppure più moderni ed essenziali: i lampadari sono una fonte di illuminazione indispensabile ma anche complementi di arredo veri e propri, da integrare allo stile dell’arredamento della propria abitazione.

Ovviamente, in fase di scelta va riposta grande attenzione anche sul tipo di stanza che si desidera illuminare: in cucina, potrebbe essere necessaria una luce più forte, mentre in camera da letto più soffusa. In ogni caso, sarà importante orientarsi verso articoli per l’illuminazione di qualità.

A questo proposito, attualmente tra i prodotti più richiesti ci sono i lampadari di design Oluce, azienda d’eccellenza del Made in Italy che da sempre propone soluzioni di pregio in grado di valorizzare qualsiasi tipologia di ambiente.

I modelli di lampadari OLuce più richiesti del momento

Uno dei modelli storici di OLuce resta Sonora, dalle linee sobrie ed eleganti al contempo, disponibile in tre diverse colorazioni a seconda delle singole esigenze: bianco, nero e oro. Questa cupola avvolgente si può prediligere in dimensioni diverse e ha la funzionalità dimmer che consente di modulare l’intensità della luce stessa. Risulta predisposta sia per le classiche lampadine a incandescenza che per le più moderne al LED.

Per chi desideri un design più moderno e davvero alternativo, vi è invece l’originale Ilo, sia con montaggio orizzontale, come sospensione che verticale, quale saliscendi da pavimento. In entrambi i casi, l’elemento che si illumina è sottile e lineare ed è rappresentato da una barra in alluminio che si posiziona persino in diagonale se sospesa, oppure a diverse altezze nel modello con peso da pavimento.

Un altro lampadario a marchio OLuce che online conosce un grande successo è la sospensione Kin in alluminio color rame, dallo spirito versatile a metà tra il vintage e il moderno, con la sua forma a campana. Anche in questo caso si possono scegliere le dimensioni e magari abbinare due elementi, uno grande e uno più piccolo, al fine di creare una fila di luci ad altezze diverse.

Infine, sempre per chi predilige le linee tonde e morbide, c’è Alba, il modello di sospensione della OLuce che si ispira alle gocce di pioggia e quindi alla natura. Realizzata in vetro soffiato, si può scegliere nella versione con elemento a L che pare sorreggerla, che da sola, nella sua affascinante essenzialità. Molto similare nella forma è Recuerdo, che però è caratterizzata da un vetro con lavorazione che ricorda il cristallo matelassé, per esigenze più creative e raffinate.

