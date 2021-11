Impianti sciistici in Francia: ci sarà l’obbligo di mascherina in coda ed all'interno delle telecabine, con distanziamento e misure per salvare la stagione

Impianti sciistici in Francia : ci sarà l’obbligo di mascherina in coda per le risalite ed ogni altra attività che preveda assembramenti: i protocolli per la stagione invernale e per la ripresa della stagione sciistica con la quarta ondata del Covid che incombe sono stati annunciati dal premier Jean Castex nel corso di una sua recente visita in Alta Savoia.

Impianti sciistici ed obbligo di mascherina: ecco le nuove regole su dove e quando

Le regole sono essenziali: la mascherina sarà obbligatoria nelle file per gli impianti di risalita. Poi negli stessi impianti sarà imposto il distanziamento, così come pure all’interno delle telecabine. E in tema di Green Pass?

In Francia e sugli impianti sciistici ci sarà l’obbligo di mascherina in alcune circostanze

Allo scopo di accedere agli impianti la certificazione verde sarà imposta soltanto “se il tasso d’incidenza dei contagi di Covid supererà i 200 casi ogni 100mila abitanti su scala nazionale”.

Castex è stato pratico, e ha detto: “Vogliamo garantire così una degna stagione sciistica dopo il difficile inverno 2020-21 in cui gli impianti sono rimasti chiusi”.

Green Pass fino al 31 luglio 2022 ed obbligo di mascherina in coda sugli impianti sciistici

Tutto questo arriva dopo la recentissima decisione su scala generale del Parlamento di Parigi, che ha approvato l’estensione dell’uso del Green Pass fino al 31 luglio 2022.

Il relativo disegno di legge dell’esecutivo sulla cosiddetta “vigilanza sanitaria” stato approvato con 118 voti favorevoli, 89 contrari e un astenuto. La disposizione aveva scatenato qualche polemica in Senato, dove si sarebbe preferito che il Green Pass restasse in vigore solo fino al 28 febbraio.