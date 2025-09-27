Un imprenditore italiano di 44 anni, Edoardo Sarchi, è stato trovato morto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre in Albania, in circostanze che le autorità locali stanno ancora cercando di chiarire. La notizia ha immediatamente suscitato preoccupazione in Italia, dove la Farnesina e il consolato generale a Valona seguono il caso con estrema attenzione, rimanendo in contatto costante con la famiglia del connazionale.

Imprenditore italiano trovato morto in Albania: chi era Edoardo Sarchi

Edoardo Sarchi era amministratore e proprietario della società italo-albanese Tegola Edilcentro, attiva nel settore dei mattoni a Tirana, dove risiedeva. Frequentava spesso l’area di Tepelena per attività venatoria, e si sospetta che si trovasse lì anche la notte della tragedia. L’ambasciata italiana a Tirana e il consolato di Valona hanno assicurato supporto consolare ai familiari, monitorando attentamente ogni sviluppo del caso.

Imprenditore italiano trovato morto in Albania, è omicidio?

Il corpo di Sarchi sarebbe stato rinvenuto sul ciglio di una strada rurale nel villaggio di Salari, a circa 200 chilometri a sud di Tirana, nelle vicinanze della cittadina di Tepelena. Secondo quanto comunicato dalla polizia albanese, l’uomo sarebbe stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Le indagini, coordinate dalla Procura locale, prevedono la raccolta di prove e controlli capillari nella zona per identificare eventuali responsabili.