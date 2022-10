Imprenditrice agricola morta schiacciata dalla mandria, il parroco: "Ha creato una grande azienda per la riqualificazione del nostro territorio"

Arriva dalla Toscana la terribile vicenda di una imprenditrice agricola morta schiacciata dalla mandria che stava portando al pascolo: i media spiegano che la stimata 58enne Elena Galeotti aveva battuto violentemente il capo dopo un primo urto, poi la tragedia e il decesso.

Imprenditrice morta schiacciata dalla mandria

Elena si stava occupando dei suoi animali con il marito ma ad un certo punto è accaduto l’imponderabile. Come riporta Fanpage “uno degli degli animali si è improvvisamente imbizzarrito mentre andavano al pascolo travolgendola e schiacciandola”. Elena Galeotti era una imprenditrice agricola toscana “conosciuta e apprezzata in tutta la zona del Mugello”. E conosciuta lo era in particolare per la sua tenacia.

La tenacia di Elena ricordata dal parroco

Una tenacia che ha voluto rammentare il parroco di Firenzuola nel ricordare la donna durante il funerale: “Nel periodo di spopolamento di queste zone, quando tutti smettevano di fare il contadino perché la terra rendeva poco, Elena non ha abbandonato, ma ha creato una grande azienda per la riqualificazione del nostro territorio”.

Per dare l’estremo saluto alla 58enne durante i funerali che si sono svolti mercoledì nella frazione di Pagliana sono arrivare moltissime persone.

Un capo imbizzarrito e la tragedia

Tutto era accaduto durante lo scorso fine settimana: uno dei capi si era imbizzarrito ed aveva urtato e fatto cadere Elena: nel cadere la donna aveva battuto violentemente il capo e gli altri animali l’avevano calpestata. La donna era stata soccorsa dal marito e poi elitrasportata a Firenze ma per lei non c’era stato più nulla da fare ed era spirata a poco tempo dal ricovero.