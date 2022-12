In California un tir precipita su un gruppo di auto già incidentate

Schianto tremendo in California, dove un tir precipita su un gruppo di auto già incidentate.

I media spiegano che ci sono stati tre sinistri stradali a Santa Clarita e in uno di essi il grosso mezzo ha perso aderenza a causa delle fortissime piogge ed è andato a finire sui rottami di un altro sinistro che si era verificato da poco sulla corsia in basso intraversata dal cavalcavia da cui il grosso mezzo è ruzzolato giù.

E i media Usa non hanno avuto dubbi nell’attribuire al tempo piovoso la responsabilità di quei tre incidenti sulle autostrade scivolose di pioggia in una zona di Santa Clarita.

E nel novero dei tre ce n’è stato uno in cui un camion è andato oltre un guardrail e sul relitto di un precedente incidente.

Alcuni video ripreso dai media californiano mostrano il camion “sfondare il guardrail venerdì mattina su un’autostrada della California meridionale e atterrare sul relitto di una collisione in basso”. Tommy Dorado è stato uno dei testimoni di quel sinistro che per circostanze fortunosissime non ha fatto vittime o feriti gravi.

L’uomo ha estratto il nuovo cellulare mentre guidava sulla Freeway 14 in direzione sud: stava filmando il secondo incidente con la polizia sul posto quando sotto i suoi occhi è avvenuto il terzo.

Qui sotto potete recuprare l’impressionante clip.

