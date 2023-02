In Cdm stop a sconto in fattura e cessione del credito, Conte: "Colpo letale all'edilizia"

In Cdm stop a sconto in fattura e cessione del credito, Conte: "Colpo letale ...

In Cdm stop a sconto in fattura e cessione del credito, Giuseppe Conte: "Colpo letale all'edilizia, così si gioca sulla pelle di lavoratori e famiglie"

Botta e risposta secco e senza quartiere, in Cdm arriva lo stop a sconto in fattura e cessione del credito e Giuseppe Conte insorge: “Colpo letale all’edilizia”.

Siluro del governo Meloni al Superbonus e durissima critica del leader del Movimento Cinque Stelle, ma partiamo dal principio. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che sospende lo sconto in fattura e la cessione dei crediti , voci relative queste agli incentivi fiscali sui bonus edilizi.

Conte durissimo: “Colpo letale all’edilizia”

La prima ad insorgere era stata la presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) Federica Brancaccio: “Si è deciso di dare un colpo di grazia a famiglie e imprese in nome di non si sa quale ragion di Stato”.

Poi era arrivato l’attacco politico di Giuseppe Conte: “Non è tanto l’affossamento di una misura ideata dai Cinque Stelle a preoccuparci, ma il colpo letale al settore dell’edilizia, che negli ultimi due anni ha dato un contributo fondamentale alla crescita record del Pil“. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva provato a metterci una pezza spiegando: “È stato necessario intervenire per tamponare gli errori dei governi precedenti“. E Conte?

“Si gioca sulla pelle di lavoratori e famiglie”

Non le ha mandate a dire: “Qui si gioca sulla pelle di lavoratori e famiglie e si mette a repentaglio il futuro di almeno 25mila aziende dell’edilizia, 130 mila posti di lavoro“. E ancora, in un post su Facebook: “Sarebbe inoltre un’intollerabile presa in giro degli italiani, considerando le promesse elettorali del centrodestra sulla protezione dei bonus edilizi e la partecipazione di autorevoli esponenti del centrodestra alle tante piazze che si sono riunite a tutela dell’edilizia”.

Poi ha chiosato: Ci chiediamo infine come farebbe a restare un minuto di più al governo un partito, come Forza Italia, che in Parlamento e a livello locale ha promesso e prospettato numerose iniziative a tutela del Superbonus e della cessione dei crediti d’imposta”.