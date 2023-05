In Corso Europa a Genova quattro incidenti per una macchia d'olio

Una concomitanza di cause che ha innescato una vera sequenza, parrebbe senza esiti gravi per le persone coinvolte: in Corso Europa a Genova si sono verificati in pochissimo tempo quattro incidenti per una macchia d’olio. Da quanto si apprende un veicolo ha disperso involontariamente il lubrificante e con la complicità della pioggia il fondo è diventato infido e quattro mezzi a due ruote sono finiti al suolo con i rispettivi conducenti.

I media spiegano infatti che ben quattro incidenti si sono verificati nelle prime ore del mattino in corso Europa, a Genova. Tutto sarebbe avvenuto, da quanto si apprende, a causa della perdita di olio da parte di un veicolo, e anche della pioggia. Nel sinistro a raffica con matrice unica sono stati coinvolti quattro scooter e i media rassicurano sul fatto che le persone a bordo dei mezzi hanno riportato ferite lievi e solo per precauzione sono stati trasportati in ospedale.

L’arrivo di soccorritori e forze dell’ordine

Sul posto sono accorse in poco tempo ed a più riprese le ambulanze del 118, pattuglie dei carabinieri e della polizia locale. Tutto questo, per chiudere una mattinata da dimenticare, mentre un ennesimo incidente si è verificato anche sull’autostrada A10 tra Genova Pegli e Genova Pra’. Nel tratto si sono registrate code.