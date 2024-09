In relazione alla vicenda che ha scosso gli Stati Uniti, ecco ciò che sappiamo. Diddy è coinvolto in accuse di violenza sessuale, è noto per organizzare i celebri "white parties" e ha una connessione con Justin Bieber.

L'industria musicale statunitense si prepara a potenziali rivelazioni in seguito all'arresto di Puff Daddy, anche noto come P. Diddy, accusato di abusi, violenze sessuali e contributo alla prostituzione dalla sua ex partner, Cassie. Le accuse includono anche dettagli perturbanti riguardanti i famigerati White Party di Diddy, eventi di spicco nel mondo dell'intrattenimento e della politica. Il Daily Mail ha rivelato alcuni aspetti allarmanti riguardanti questi eventi. Alcuni vip, tra cui Leonardo DiCaprio e Paris Hilton, sono stati ospiti di questi party. Il caso di Diddy sembra riflettere quello di Harvey Weinstein, con un sistema di abusi che rimane nascosto all'occhio pubblico. Dopo l'arresto del rapper, sono emerse online varie teorie del complotto, alimentate in parte da un fotomontaggio diffuso da Trump in relazione alla campagna presidenziale di Kamala Harris.