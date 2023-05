Inaugurazione movimentata quella di un supermercato di Roma nel quartiere Esquilino in via Santa Croce in Gerusalemme

Inaugurazione movimentata quella di un supermercato di Roma nel quartiere Esquilino. Per un banale motivo, due uomini hanno lanciato a terra bottiglie e aggredito il vigilante. Fermati, sono stati denunciati per minaccia aggravata

Inaugurazione del supermercato rovinata

Roma – Inaugurazione a dir poco turbolenta quella che ha visto protagonista il nuovo supermercato Penny all’Esquilino. A riportare quanto accaduto nel locale di via Santa Croce in Gerusalemme, un articolo di Roma Today, secondo il quale due persone avrebbero causato non pochi disagi, lanciando bottiglie e minacciando l’addetto alla sicurezza.

Fermate due persone

A partire dalle 15:00 di giovedì 25 maggio, numerose chiamate al numero di emergenza 112 segnalavano la presenza di due soggetti molesti che stavano devastando il supermercato. Le volanti e gli agenti del Commissariato Viminale sono intervenuti sul posto per ricostruire l’accaduto e fermare i due individui.

Le testimonianze

Secondo le testimonianze riferite ai poliziotti e riportate dal giornale online già citato, tutto avrebbe avuto inizio quando i due uomini sono stati sorpresi mentre cercavano di uscire attraverso una porta di emergenza. Invitati a desistere, avrebbero reagito violentemente e aggredito il vigilante con un calcio al petto. Successivamente hanno iniziato a creare scompiglio danneggiando gli scaffali e gettando la merce del supermercato appena inaugurato a terra. Fermati in via Santa Croce in Gerusalemme, i due sono poi stati identificati dalla polizia in due cittadini marocchini di 33 e 54 anni e denunciati per minaccia aggravata.

(Immagine di repertorio)