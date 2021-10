Incassavano il Reddito di Cittadinanza ma non parlavano italiano: 50 denunciati per documenti falsi esibiti alla posta, ma loro erano stranieri

Incassavano il Reddito di Cittadinanza ma, particolare trascurabile, neanche parlavano italiano: sono in tutto 50 i personaggi denunciati per possesso di documenti falsi con cui si recavano negli uffici postali di Milano per incassare il RdC.

I “furbi” sono stati smascherati da una accurata indagine condotta Polizia postale di Milano assieme ai colleghi della Capitale e coordinata dalla Procura del capoluogo lombardo. Un vero sodalizio criminale che curava ogni step: l’ingresso in Italia “di soggetti provenienti dalla Romania, dall’Austria e dalla Germania”.

Poi le indicazioni per per recarsi presso gli uffici postali milanesi al fine di ricevere la card.

Infine il ritiro della stessa dietro presentazione di documenti falsificati. L’indagine aveva preso piede a settembre del 2020 ed aveva condotto anche a misure di cautela, all’arresto di due persone trovate in possesso di documentazione falsa.

Perquisizioni, chat sui viaggi e 50 denunciati che prendevano illegalmente il Reddito di Cittadinanza

Sono scattate anche otto perquisizioni con il ritrovamento di carte prepagate e ricevute di presentazione dell’istanza del reddito di cittadinanza.

Nel fascicolo figurano anche i messaggi che gli interessati si scambiavano via chat per concordare viaggi e permanenza sul territorio italiano in attesa di beneficiare illegalmente della misura.