Emergenza ambientale in Brasile per gli incendi

La situazione è critica in Brasile, sia per l’elevata presenza di incendi che stanno devastando il Paese, sia per il fenomeno climatico El Nino che provoca una diminuzione generale delle piogge.

Stato di emergenza in Brasile per gli incendi

La situazione ambientale è pessima in Brasile dove da tempo una serie di incendi sta interessando diverse regioni distruggendo la vegetazione e lambendo pericolosamente i centri abitati.

Il governo ha previsto che la siccità di quest’anno sarà la più intensa rispetto a quelli precedenti, aumentata da fattori come appunto i roghi che comunque non sono rari, ma anche il El Nino, che di fatto rende più rare le piogge che invece potrebbero dare una bella mano ai soccorritori impegnati nelle zone che vanno a fuoco.

Il governo dello Stato di Amazonas ha deciso di proclamare lo stato di emergenza ambientale perché le fiamme hanno distrutto ettari di vegetazione della macchia verde tropicale più grande al mondo.

L’emergenza interessa 4 comuni e altri 15 sono in allerta.

La criticità della siccità in Brasile rispetto agli anni passati

Non è raro che il Paese attraversi dei periodi di siccità ma quello di quest’anno è davvero spaventoso.

Anche il governo lo ha sottolineato più volte, indicando come responsabili gli incendi – dolosi e non – ma anche le perfette condizioni che questi trovano per propagarsi, come appunto l’assenza di pioggia.

Quest’anno a concorrere al periodo più secco del Brasile è El Nino, che diminuisce le piogge.

Aiuti umanitari in Brasile

Oltre allo stato di emergenza, il governatore è intervenuto per annunciare alcune misure some aiuti umanitari e la distribuzione di prodotti per l’igiene personale alla popolazione colpita.

Intanto ha annunciato sanzioni più dure per chi viene sorpreso ad appiccare fuochi per disboscare la foresta amazzonica.