Due incendi in rapida successione mettono in allerta la comunità balneare di Ostia.

Due incendi in poche ore

Ostia, località balneare di fama, è stata teatro di due incendi che hanno colpito i suoi stabilimenti più noti in un lasso di tempo incredibilmente breve. Nel pomeriggio, le fiamme hanno avvolto lo stabilimento Le Dune, mentre il secondo rogo ha interessato il lido Belsito, situato in piazza Sirio. La rapidità con cui si sono sviluppati questi eventi ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i turisti, portando le autorità a considerare l’ipotesi di un gesto doloso.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia, che sono accorsi sul posto per domare le fiamme. Fortunatamente, grazie alla prontezza dei soccorsi e all’assenza di vento, i danni sono stati limitati. Nel caso di Le Dune, sono andate a fuoco sei cabine in legno, mentre al Belsito i danni si sono concentrati su due cabine con patio. Non si registrano feriti, ma l’episodio ha lasciato un segno profondo nella comunità balneare.

Il contesto delle concessioni balneari

Questi incendi avvengono in un contesto di tensione tra i titolari degli stabilimenti e le autorità, in particolare riguardo alla direttiva Bolkestein e alla questione delle concessioni balneari. I proprietari di Le Dune e Belsito sono da tempo in prima linea nella battaglia contro la liberalizzazione delle licenze, che potrebbe mettere a rischio la loro attività. Le Dune, di proprietà di Renato Papagni, ha una concessione che scadrà nel 2027, mentre altre concessioni sono attualmente bloccate a causa di un ricorso presentato dai balneari.

Indagini in corso

Le indagini sono già in corso per chiarire le cause di questi incendi. La polizia sta esaminando la possibilità di un atto doloso, considerando il contesto di conflitto tra i balneari e le normative in vigore. La comunità è in attesa di risposte, mentre i titolari degli stabilimenti colpiti si preparano a riprendersi da questo duro colpo. La situazione rimane tesa, e la sicurezza degli stabilimenti balneari è diventata una priorità per le autorità locali.