Incendio a City Life, appartamento in fiamme, salvi i gemellini di sei mesi

Contrariamente a quanto indicato nel precedente articolo, ulteriori verifiche hanno permesso di correggere e aggiornare alcune informazioni.

Una notte di terrore a City Life, ma anche di incredibile coraggio. Un incendio divampato in un appartamento all’undicesimo piano di un palazzo di via Spinola, nel cuore della notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 agosto, ha richiesto l’intervento di sei squadre dei vigili del fuoco e di venti pompieri, insieme ai sanitari del 118.

Paura a City Life: l’incendio e il coraggio di una madre

Ad accorgersi delle fiamme e del fumo provenienti dal bagno è stata la donna, sola in casa con i suoi gemelli di appena sei mesi e due cani. L’appartamento era completamente in blackout, e nulla poteva funzionare. Il cellulare, bruciato dal fuoco, le aveva impedito di chiamare i soccorsi, non potendo contattare ne i soccorsi interni all’immobile, ne quelli esterni, ha personalmente provveduto al salvataggio sui e dei suoi bambini e dei due cani.

La donna è riuscita a trarre in salvo personalmente i suoi gemelli e i due cani, rientrando e uscendo dall’abitazione in fiamme per ben quattro volte. Poi, utilizzando il montacarichi, poiché gli ascensori erano bloccati, è scesa fino all’ottavo piano per chiedere aiuto a una vicina e conoscente.

Incendio a City Life: soccorsi e conseguenze

La madre, dopo aver messo in salvo tutti, è stata immediatamente trasportata all’Ospedale Niguarda per le gravi inalazioni di fumo e vi è rimasta ricoverata per diversi giorni. I vigili del fuoco hanno spento il principio d’incendio e messo in sicurezza l’area.

Lo stabile non è stato evacuato: grazie alla compartimentazione, le fiamme sembrerebbe non siano riuscite a propagarsi ad altri appartamenti. Gli inquilini, svegliati dall’arrivo dei mezzi di soccorso, sono potuti restare nelle proprie abitazioni.

Una notte di paura, ma anche la testimonianza di una madre che, da sola, è riuscita a salvare la sua famiglia e i suoi animali, sfidando il fuoco per ben quattro volte.