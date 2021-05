Incendio a Collegno, fiamme sul tetto di una palazzina: evacuato l’intero edificio

Il palazzo è stato evacuato a causa di un grave incendio divampato sul tetto di uno stabile di Collegno: pompieri sul posto.

Panico nel quartiere Dora di Collegno, in provincia di Torino, a causa di un incendio che ha avuto originale sul tetto di un palazzo. Durante la mattinata di venerdì 28 maggio 2021 la fitta coltre di fumo nero era ben visibile anche da diversi chilometri di distanza.

Le fiamme divampate sopra lo stabile hanno avvolto un condominio.

Incendio a Collegno, la situazione

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona che hanno contattato i vigili del fuoco insieme anche al personale sanitario. Una volti giunti sul posto i pompieri hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza della zona e anche lo spegnimento delle fiamme.

Incendio a Collegno, la prima ipotesi

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, all’origine dell’incendio ci sarebbe un rogo partito dal sottotetto.

Non si conoscono al momento le cause ufficiali del rogo, ma comunque i pompieri dovranno fare tutti i controlli del caso.

Incendio a Collegno, la possibile causa

Sta di fatto che la copertura del tetto potrebbe essere stata avvolta dalle fiamme a causa di un guasto elettrico: a tal proposito saranno fatti degli approfondimenti. Intanto i pompieri hanno anche lavorato per verificare lo stato di sicurezza dello stabile.

Evacuate le persone per motivi di sicurezza.

Non appena spente le fiamme i vigili del fuoco dovranno valutare l’entità dei danni e assicurare agli abitanti del palazzo il rientro nelle rispettive abitazioni.

Altri episodi

Ad Almenno San Bartolomeo è scoppiato un incendio, con alte fiammate, per strada. Durante alcuni lavori per la posa della fibra ottica è stato tranciato per errore un tubo del gas. Sono stati attimi di paura quelli trascorsi nella mattinata di giovedì 27 maggio 2021 ad Almenno San Bartolomeo, paese in provincia di Bergamo. In via Dante Alighieri è scoppiato un incendio per strada, con fiamme molto alte.

Un grosso incendio è divampato a Milano in un appartamento con affaccio su via Dezza. Le grandi fiamme hanno colpito i molti passanti che si trovavano nella zona, che hanno prontamente allertato i vigili del fuoco: non si registrano feriti. L’incendio avvenuto all’ultimo piano con affaccio su via Dezza ha colpito l’attenzione dei passanti. L’incendio divampato era così importante da essere notato anche a distanza. I passanti hanno allertato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti.