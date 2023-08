Incendio a Formia divampato in una casa di campagna nei pressi di Formia: morto il proprietario 90enne dell’abitazione.

Un 90enne ha perso la vita in circostanze tragiche: l’uomo è rimasto vittima di un incendio divampato nella sua casa di campagna vicino Formia. La notizia ha profondamente sconvolto i residenti.

Incendio a Formia in una casa di campagna, morto 90enne

Il rogo è divampato nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto nella casa di campagna della vittima situata nelle vicinanze di Forma, in provincia di Latina. Le fiamme, sulla base delle informazioni sinora diffuse, si sarebbero originate nella camera da letto dell’abitazione ubicata in via Canzatora. Il corpo del 90enne sarebbe stato rinvenuto dalle autorità intervenute sul posto proprio nella camera da letto.

La proprietà dell’anziano signore drammaticamente deceduto si articolava su un solo livello e copriva una superficie pari a circa 60 metri quadrati.

Aperta un’inchiesta, si indaga sulle cause del rogo

Sul luogo dell’incendio, si sono recati i vigili del fuoco di Latina e di Gaeta, gli uomini della polizia e il personale sanitario del 118.

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. Dopo aver circoscritto e spento il rogo, i paramedici hanno rinvenuto la salma dell’uomo, dichiarandone il decesso sul posto.

La polizia ha aperto un’inchiesta e sta indagando per determinare le cause dell’incendio mortale.