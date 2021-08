Incendio a Macerata, fiamme vicino le case: pompieri in azione

Le fiamme causate da un incendio a Macerata hanno raggiunto i binari della ferrovia: vigili del fuoco a lavoro per diverse ore.

Un incendio è divampato intorno alle ore 13 di giovedì 19 agosto 2021 a Macerata. Le fiamme si sono propagate vicino la ferrovia, scatenando paura tra i residenti della zona. La notizia è stata riportata da Il Resto del Carlino.

Incendio a Macerata, cosa è accaduto

Non si conoscono ancora le cause delle fiamme divampate: in fumo sterpaglia e altre piante che hanno preso letteralmente fuoco nei pressi dei binari della ferrovia. Sul posto sono giunti, in maniera tempestiva, i vigili del fuoco: non ci sarebbero danni a persone o abitazioni della zona. Necessario anche l’intervento di un elicottero che ha supportato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Momenti di paura per l’incendio avvenuto vicino le abitazioni, ma per fortuna i pompieri sono intervenuti in via Cioci.

Incendio a Macerata, quali sono gli sviluppi

Dopo diverse ore l’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Adesso è invece tempo di controllare i terreni interessati dalle fiamme e quantificare eventuali danni. Secondo fonti locali non sarebbe escluso l’abbattimento di un albero, giudicato come pericoloso e quindi inadatto.

Incendio a Macerata, gli altri episodi

Le fiamme stanno travolgendo diverse zone dell’Italia. In Calabria è stata segnalata una nuova vittima degli incendi che stanno tormentando la regione.

Un uomo di 78 anni è morto mentre cercava di spegnere le fiamme per salvare i propri terreni. Una situazione davvero molto delicata quella che sta accadendo nella zona. In Calabria è stata segnalata un’altra vittima degli incendi che in questi giorni stanno tormentando al regione del sud Italia. Un uomo di 78 anni è stato trovato morto, semicarbonizzato, ad Acquaro, in provincia di Vibo Valentia, nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 agosto 2021.

Un incendio di vaste dimensioni è stato segnalato anche a Grottaglie, in provincia di Taranto.

Nel tardo pomeriggio di domenica 15 agosto 2021, le fiamme hanno iniziato a diffondersi nella periferia della città, distruggendo le abitazioni presenti in zona. Le fiamme divampate nella giornata di Ferragosto si sono propagate nella zona periferica della città per poi propagarsi in modo sempre più deciso e violento. L’espansione del rogo ha coinvolto svariate abitazioni collocate nell’area periferica di Grottaglie: tanta paura fra i residenti, alcuni dei quali sono stati costretti ad abbandonare momentaneamente le proprie abitazioni.