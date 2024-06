Incendio a Murano: due barche turistiche prendono fuoco

Incendio a Murano: due barche turistiche in fiamme nel cantiere navale. Vigili del fuoco e polizia intervengono immediatamente, le cause dell'incidente sconosciute.

Un’esplosione, seguita da un incendio violento, si è verificata nella serata di giovedì 27 giugno, intorno alle 20.30, presso un cantiere navale a Murano, nella laguna nord di Venezia.

L’incendio ha coinvolto due house boat, una alimentata a gasolio e l’altra elettrica, generando una densa colonna di fumo visibile a centinaia di metri. Fortunatamente, non risultano persone coinvolte o disperse. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e la polizia locale di Venezia presso il cantiere nautico Scarpa, situato nella zona Serenella. Anche i sanitari di Treviso sono stati mobilitati, arrivando con l’elicottero.

Le fiamme hanno completamente avvolto le due imbarcazioni, lunghe circa 10 metri ciascuna, che erano ormeggiate e vuote al momento dell’incidente. Oltre a spegnere l’incendio, i pompieri hanno lavorato per contenere il possibile inquinamento causato dallo sversamento di gasolio nelle acque circostanti.

Le cause dell’esplosione rimangono sconosciute. Testimoni hanno riferito che dopo la prima esplosione, ne è seguita una seconda. La colonna di fumo è stata visibile fin dal Ponte della Libertà, e il forte odore di bruciato ha invaso l’intera isola di Murano, arrivando a essere percepito anche a Venezia.

In sintesi, l’incidente ha provocato un notevole allarme nella zona, con un tempestivo intervento delle autorità per gestire l’emergenza e prevenire ulteriori danni ambientali. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell’esplosione e garantire la sicurezza futura nel cantiere.