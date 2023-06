Europa-Park in fiamme in Germania, oltre 25 mila persone evacuate

Europa-Park in fiamme in Germania, oltre 25 mila persone evacuate

Un violento incendio è divampato all’Europa-Park in Germania e si è rapidamente propagato nel parco divertimento, rendendo necessaria l’evacuazione di oltre 25 mila persone che si trovavano presso la struttura.

Incendio all’Europa-Park in Germania: il racconto di un testimone

“Prima abbiamo sentito due o tre forti boati, poi abbiamo visto le fiamme e il fumo”. È quanto raccontato da un testimone oculare ai microfoni di 20Minuten dopo il vasto rogo scoppiato nel pomeriggio di lunedì 19 giugno all’interno del parco divertimenti dell’Europa-Park.

Secondo quanto riferito dal testimone, il fuoco sarebbe divampato nelle vicinanze della stazione ma, al momento, le informazioni sulla dinamica dell’incendio sono ancora scarne. Vige ancora il mistero, infatti, anche sulle cause dell’incidente. “Molte persone sono rimaste bloccate sulle montagne russe e sono dovute scendere tramite le impalcature”, ha aggiunto il testimone.

L’uomo contattato da 20Minuten ha affermato che si trovava sull’attrazione Atlantica-Supersplash quando ha avvistato le fiamme. Poco dopo, la zona spagnola è stata totalmente chiusa. “Sul posto è arrivato anche un elicottero”, ha detto.

Oltre 25 mila evacuati

In merito all’accaduto, le autorità hanno riferito che circa 25 mila persone che si trovavano nel parco divertimenti sono state evacuate. La struttura rimarrà chiusa al pubblico fino alla giornata di martedì 20 giugno.

Una famiglia ticinese che si trovava sul posto durante l’incendio ha raccontato a tio-ch l’accaduto. “Siamo venuti qui 2 giorni in vacanza con la famiglia. Al momento del rogo hanno subito isolato la zona. Per fortuna non ci trovavamo lì vicino ma dall’altra parte del parco”, hanno detto.

Poco dopo l’esplosione del rogo, il parco divertimenti ha postato su Twitter una prima dichiarazione ufficiale che riporta quanto segue: “Cari visitatori dell’Europa-Park, è scoppiato un incendio all’interno del parco. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità e i servizi di emergenza. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni”.