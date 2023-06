Un morto, decine di feriti, migliaia di sfollati. L’emittente americana CNN comunica il primo grave bilancio della tempesta di tornado che ieri notte ha scosso gli abitanti della contea di Jasper, nel Mississippi, intorno a Bay Springs e Louin.

Secondo i rapporti del National Weather Service l’emergenza non è ancora finita. I funzionari della gestione delle emergenze hanno lanciato lo stato di allerta per 50 milioni di residenti in tutto il sud-est.

Tornando Mississippi: gravi danni e un morto

La Mississippi Emergency Management Agency è alle prese con la conta dei danni delle tempeste notturne. La città più colpita è Louin; qui il tornado ha spazzato via case, pali della luce, alberi, lasciando sul campo migliaia di sfollati.

Alle 23:16 di domenica sia Louin che Bay Springs erano travolte, con “danni catastrofici”, riferiscono le autorità locali e governative.

Nelle contee di Jasper e Rankin sono stati aperti rifugi per le persone sfollate. Per la prima volta i droni diventano indispensabili per avere una visione d’insieme e dettagliata di quanto accaduto.

Secondo lo Storm Prediction Center (SPC), quella di domenica notte, 18 giugno, è stata solo una sequenza di sette tornando “preliminari”. Non solo vortici e raffiche distruttive, ma anche raffiche e fenomeni estremi e difficili da prevenire, probabilmente un chiaro segnale del “climate change”; gli effetti del cambiamento climatico che si fanno sentire.

Altre emergenze nel resto dell’America

Nel Mississippi 50mila persone non hanno ancora elettricità nella parte centrale della contea. Ma anche in altri Stati americani è emergenza; tutto questo a pochi giorni dagli incendi in Canada che hanno annebbiato persino il cielo di New York. A oggi mezzo milione di abitanti del Texas, dall’Oklahoma al Tennessee, sono a rischio a causa del caldo record e di fenomeni estremi sempre più frequenti.