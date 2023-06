Continuano gli incendi in Canada. Il nord est degli Stati Uniti, da New York a Washington, è sovrastato da una cappa di fumo che si fa sempre meno sopportabile. La situazione sembra tendere al miglioramento ma non si può sperare nel ritorno alla normalità prima della fine della settimana.

Le parole di Joe Biden

Sull’emergenza ha preso la parola il presidente Usa Joe Biden: «Milioni di americani stanno sperimentando gli effetti del fumo proveniente dai devastanti incendi in Canada, un altro forte richiamo alle conseguenze del cambiamento climatico». Insieme al primo ministro canadese Justin Trudeau, il capo della Casa Bianca ha affrontato la questione rivelando la disponibilità a offrire «ogni ulteriore aiuto di cui il Canada ha bisogno per accelerare gli sforzi per domare gli incendi, in particolare quelli in Quebec, dove gli incendi hanno avuto il maggiore impatto sulle comunità americane».

Circa 400 gli incendi in Canada

Il Code Maroon, ovvero la categoria dell’indice di qualità dell’aria più preoccupante (AQI) è stato già raggiunto da alcune zone della regione del medio Atlantico. Stando a quanto dichiarato dall’Environmental Protection Agency, sono più di centoundici milioni le persone che negli Stati Uniti popolano zone in cui è scattata l’allerta sulla qualità dell’aria.