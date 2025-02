Un incendio di vaste proporzioni

Un grave incendio ha colpito un’autorimessa interrata nel quartiere Carbonara di Bari, causando l’evacuazione di diciotto famiglie e il soccorso di due persone allettate. Le fiamme, che hanno avvolto oltre 80 veicoli parcheggiati, hanno richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, i quali hanno lavorato instancabilmente per domare il rogo e garantire la sicurezza dei residenti. La situazione ha creato panico tra gli abitanti della zona, costretti a lasciare le proprie abitazioni in fretta e furia.

Le operazioni di soccorso

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dai vigili del fuoco, che hanno messo in atto un piano di emergenza per evacuare le famiglie e assistere le persone in difficoltà. Due individui, che necessitavano di assistenza a causa delle loro condizioni di salute, sono stati portati in salvo e trasferiti in un luogo sicuro. Le autorità locali hanno attivato un servizio di supporto per le famiglie evacuate, offrendo loro assistenza temporanea e informazioni utili per affrontare la situazione.

Indagini in corso sulla causa dell’incendio

Attualmente, le cause dell’incendio sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Gli esperti stanno esaminando la scena per determinare se si sia trattato di un incidente accidentale o di un atto doloso. Nel frattempo, i residenti del quartiere Carbonara sono in attesa di notizie e rassicurazioni, mentre il comune ha avviato un monitoraggio della situazione per garantire la sicurezza della comunità. La rapidità dell’intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ancora più gravi, ma il timore di ulteriori incendi rimane alto tra gli abitanti.