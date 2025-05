Incidente sull’A23: un camion in fiamme

Questa mattina, poco dopo le 8, un camion carico di birra ha preso fuoco lungo l’A23, nella corsia in direzione sud, tra il confine di Stato e Tarvisio, in provincia di Udine. L’incidente ha generato una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza, allarmando gli automobilisti e causando notevoli disagi al traffico.

La prontezza dell’autista salva la situazione

L’autista del mezzo pesante, proveniente dall’Austria, ha notato del fumo provenire dal retro del camion subito dopo essere uscito da una galleria. Con prontezza, ha fermato il veicolo e ha staccato il semirimorchio, spostando la motrice per evitare che venisse coinvolta nell’incendio. Questa decisione tempestiva ha probabilmente evitato conseguenze più gravi, sia per il conducente che per gli altri automobilisti in transito.

Intervento dei vigili del fuoco e chiusura dell’autostrada

I vigili del fuoco del distaccamento locale sono giunti rapidamente sul luogo dell’incendio e hanno avviato le operazioni di spegnimento. Per consentire le operazioni di soccorso, è stato necessario chiudere il tratto dell’autostrada interessato dal rogo, causando disagi significativi al traffico. Durante le operazioni, sono state udite anche alcune esplosioni, che hanno ulteriormente allarmato i presenti.

Bonifica e messa in sicurezza dell’area

Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza dell’area. Le operazioni di ripristino della viabilità sono state avviate immediatamente, ma i disagi al traffico si sono protratti per diverse ore. Gli automobilisti sono stati invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità per evitare ulteriori complicazioni.