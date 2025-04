Incendio nel duomo di Cuneo durante la veglia pasquale

Un evento inatteso durante la celebrazione

La veglia pasquale nel duomo di Cuneo, un momento di grande significato per la comunità, è stata bruscamente interrotta da un incendio che si è sviluppato intorno alle . Le fiamme, originate da un confessionale situato nella parte posteriore della navata centrale, hanno rapidamente coinvolto un tendaggio, creando panico tra i presenti.

Fortunatamente, l’azione tempestiva di un fedele, che ha utilizzato un estintore, ha permesso di contenere il rogo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Intervento dei vigili del fuoco e evacuazione ordinata

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, l’incendio è stato completamente domato e l’edificio è stato messo in sicurezza. Il parroco, Mauro Biodo, ha gestito la situazione con calma, invitando i fedeli a lasciare la cattedrale attraverso la sacrestia e a ritirarsi nel cortile della casa parrocchiale. L’evacuazione si è svolta in modo ordinato, permettendo a chi lo desiderava di ricevere la comunione prima di lasciare il luogo di culto. È stata una dimostrazione di come la comunità possa unirsi anche nei momenti di crisi.

Fortunatamente nessun ferito

Nonostante il panico iniziale, non si segnalano feriti o intossicati tra i partecipanti alla veglia. Questo episodio ha messo in luce l’importanza della preparazione e della prontezza di riflessi in situazioni di emergenza. La rapidità con cui è stato gestito l’incendio ha evitato conseguenze ben più gravi, dimostrando che la sicurezza deve sempre essere una priorità, anche durante eventi di grande affluenza come le celebrazioni religiose.