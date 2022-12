Incendio in un appartamento a Sassuolo: evacuate 3 famiglie

Sassuolo, incendio in un appartamento, la cucina ha preso fuoco: la palazzina è stata evacuata.

Un incendio ha colpito un appartamento in via Costa alla periferia di Sassuolo (Modena).

Una cucina ha preso fuoco al terzo piano del condominio distruggendo gli arredi. I vigili del fuoco sono intervenuti durante la notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre intorno alle 3:00. Come informa Modena Today sono state evacuate tre famiglie dalla palazzina a scopo precauzionale. Fortunatamente non risultano esserci morti, né feriti. L’incendio è stato domato dai pompieri, che hanno in seguito iniziato le opportune verifiche. I vigili hanno infatti dovuto valutare la tenuta delle strutture portanti e dei solai dell’appartamento coinvolto nell’incendio.

Sassuolo, incendio in appartamento: nessun intossicato

I vigili del fuoco, nel corso del loro intervento, hanno fatto evacuare tre famiglie dalla palazzina. Da Sassuolo 2000 si viene a sapere che una di queste risulta essere residente nell’appartamento incendiato e le altre due ai piani di sopra e di sotto. I residenti starebbero tutti bene e non si registrano intossicati.

Altro rogo a Novellara

Quasi in contemporanea all’incendio avvenuto a Sassuolo è avvenuto un altro rogo all’interno di un’azienda in via Labriola a Novellara intorno alle 4:00 di giovedì.

Sono stati i dipendenti dell’azienda stessa ad accorgersi dell’incendio e a dare l’allarme. Giunta sul posto una squadra di vigili del fuoco del comando di Guastalla. Da segnalare il prezioso contributo dei dipendenti della struttura che hanno cercato di domare le fiamme con degli estintori.