Un ospedale in Germania ha preso fuoco e lo spaventoso incendio ha ucciso una persona, creando danni per oltre un milione di euro.

È avvenuto a Uelzen, nella Bassa Sassonia e oltre alla una vittima, ci sono anche diversi feriti, 6 dei quali in codice rosso.

Le forze dell’ordine stanno indagando per capire, insieme ai vigili del fuoco, come le fiamme abbiano avuto origine. L’incendio è iniziato nella serata di giovedì 4 gennaio e in pochi minuti ha avvolto l’intera struttura creando una nube nera visibile a chilometri di distanza.

Incendio in Germania: le testimonianze e la dinamica

Le autorità stanno lavorando per capire cosa abbia dato origine alle fiamme, intorno alle 22.45 del 4 gennaio. Queste hanno colpito inizialmente il terzo piano dell’ospedale in Germania e poi hanno avvolto il resto dell’edificio.

Si sono placate solo per l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Poi sono giunti anche glia genti delle forze dell’ordine, i quali ancora adesso stanno ascoltando alcuni testimoni.

“Si sono sentite richieste di aiuto. La situazione era terribile” hanno detto in molti.

Ora l’edificio è stato evacuato e la polizia ha aperto un’indagine sulle cause del rogo, che si stima abbia provocato danni per oltre un milione di euro.

Non abbiamo a aggiornamenti circa le condizioni dei feriti.