Incendio sul Montenero

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio sul Montenero, in località Madonna della Ruota.

Le fiamme hanno interessato il territorio fra Ospedaletti e Bordighera ma al momento non sono stati segnalati danni a strutture né feriti. Fortunatamente non ci sono nemmeno vittime la la situazione rimane molto delicata e diverse squadre sono in azione perché potrebbe degenerare da un momento all’altro.

Le autorità e i soccorritori sul Montenero

Trattandosi di aree prettamente boschive, sul Montenero sono attive al momento non solo le squadre dei vigili del fuoco ma anche i volontari della sezione antincendio boschivo.

Sono stati chiamati in ausilio anche due elicotteri per monitorare la situazione dall’alto e intervenire con getti d’acqua se necessario.

È probabile che vengano inviate in soccorso nelle prossime ore, altre squadre di volontari antincendio.

Le cause dell’incendio sul Montenero

Quando le varie aree verranno finalmente dichiarate in sicurezza e saranno effettuati i sopralluoghi sulle strutture più vicine all’incendio, le autorità indagheranno sulle cause.

Si pensa al caldo torrido e intenso di questi giorni, accompagnato dal vento afoso ma non sono escluse ipotesi peggiori come l’azione di piromani.

Ancora, si pensa a un incidente non voluto. Sarà importante capire le eventuali responsabilità del gesto gravissimo che ha bruciato chilometri quadrati di bosco e ancora non è del tutto estinto. Il fumo nero ha reso l’aria irrespirabile e l’alta colonna che si è formata è stata visibile in diverse frazioni.