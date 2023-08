Sarebbe stato causato da un razzo l’incendio divampato a Monte Pellegrino, a Palermo, nella giornata di Ferragosto. L’ipotesi è stata formulata dai residenti in zona che hanno fornito le proprie testimoniante al Giornale di Sicilia.

Palermo, incendio a Monte Pellegrino a Ferragosto: l’ipotesi del razzo

Pare che l’incendi divampato a Monte Pellegrino, a Palermo, la notte di Ferragosto sia stato provocato da un razzo di segnalazione o da un bengala usato per i giochi pirotecnici. L’ipotesi è stata conferma da alcuni testimoni che risiedono tra via Pietro Bonanno e via Ammiraglio Gustavo Nicastro e che sono stati ascoltati dal Giornale di Sicilia. “Stavamo cenando nel terrazzo assieme ad alcuni parenti quando abbiamo sentito tre o quattro forti boati provenire dalle case alle nostre spalle. Qualcuno stava lanciando razzi, non sono in grado di dire se fossero predisposti per i fuochi d’artificio o per qualche altro tipo di situazione, fatto sta che dopo una decina di minuti la montagna era avvolta dalle fiamme. È stato davvero terribile, un inferno”, ha raccontato al quotidiano uno dei testimoni, ricordando la scia luminosa che è improvvisamente apparsa sulle teste dei residenti.

L’ipotesi è al momento al vaglio dei carabinieri del nucleo Anticrimine forestale che stanno indagando sull’accaduto e che hanno recentemente acquisito alcuni scatti e video che pare mostrino l’attimo in cui sono stati sparati dei razzi dalla zona di via Bonanno.

Testimonianze

Sembra certo, quindi, che l’incendio di Monte Pellegrino sia stato causato dall’uomo. È da capire, invece, se il gesto sia stato volontario oppure sia stato un incidente avvenuto durante i festeggiamenti di Ferragosto.

“Il razzo non è certamente arrivato da una barca. Sarebbe impossibile coprire questa distanza dal mare. È probabile che qualcuno lo abbia sparato dal balcone o dal terrazzo di casa, pensando di fare una cosa divertente e invece ha causato un disastro”, ha detto al Giornale di Sicilia un ex marittimo che abita in via Bonanno.

La certezza che il rogo sia stato causato da un razzo è stata espressa anche da Giovanni Provinzano, direttore della riserva di Monte Pellegrino. “Il punto d’impatto, a metà della scala vecchia dell’acchianata, non è raggiungibile a piedi per cui l’ipotesi del razzo, peraltro corroborata dalle immagini, è la più accreditata. Anche se non abbiamo trovato nessun materiale, per via delle alte temperature che hanno bruciato eventuali residui”, ha spiegato al quotidiano. “La bonifica sulla montagna è stata completata. Al momento non ci sono più incendi: situazione sotto controllo”, ha concluso.