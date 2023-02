Un vasto incendio ha colpito una palazzina di cinque piani in Via Piacenza, nel quartiere di Molassana, a Genova.

Incendio in un palazzo a Genova: 90 sfollati

Un vasto incendio è scoppiato nella notte a Genova, nel quartiere di Molassana. Dalle 22 della scorsa notte una coltre di fumo si è sparsa per la città. L’incendio è scoppiato in una palazzina di cinque piani in via Piacenza. Per i vigili del fuoco domare le fiamme è stata un’impresa molto complicata e l’ultimo piano della palazzina ha continuato a bruciare.

I testimoni hanno dichiarato che erano presenti dei lavori sul terrazzo condominiale. Vincenzo Omodio, 55 anni, inquilino dell’ultimo piano del palazzo, in cui viveva insieme a moglie e figlio, ha rilasciato la sua testimonianza a La Repubblica. “C’erano dei lavori sul tetto, non sappiamo cosa possa essere successo, a un certo punto casa e scale erano invase dal fumo” ha dichiarato, aggiungendo che il tetto della casa è crollato ma fortunatamente sono riusciti ad uscire vivi dal palazzo, dove abitavano dal 1999.

Incendio a Genova: la dinamica

Fortunatamente non ci sono vittime come conseguenza del terribile incendio. Secondo l’Ansa ci sarebbe un pompiere rimasto ferito ad un ginocchio e un residente portato in ospedale ma solo perché rimasto senza le sue medicine. Gli sfollati sono circa 90. Il comune ha messo a disposizione quattro mezzi dell’azienda del trasporto pubblico locale per dare riparo agli sfollati. L’ipotesi al momento è quella di un cortocircuito.

Probabilmente le fiamme sono partite dall’attrezzatura usata per i lavori di rifacimento del palazzo.