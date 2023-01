Incendio in un palazzo a Taranto: morta una donna

Una donna che abitava al nono piano è stata trovata carbonizzata: l’incendio è scoppiato in una palazzina di Taranto.

La vittima aveva 82 anni.

Incendio a Taranto: carbonizzata una signora di 82 anni

Tragedia nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 gennaio, a Taranto: una donna è morta tra le fiamme nel suo appartamento all’ultimo piano di un palazzo ubicato nel pieno centro della cittadina pugliese.

La vittima dell’incendio in casa è una anziana donna di 82 anni che era residente nell’appartamento al nono piano del palazzo fatto evacuare dai soccorritori. Quando i pompieri l’hanno raggiunta, purtroppo hanno solo potuto accertarne il decesso.

Al loro arrivo, infatti, il suo corpo era già carbonizzato.

L’incendio e l’arrivo dei soccorsi

Le fiamme erano altissime e ben visibili anche dalla strada. Per poter domare l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo, utilizzando anche due autoscale e delimitando le fiamme, che hanno rischiato di propagarsi agli appartamenti vicini.

Il rogo si è sviluppato a fino tre piani più sotto, a causa della caduta di grossi oggetti infuocati dall’alto, costringendo i pompieri a evacuare l’intero palazzo e a valutare anche lo sgombero dei palazzi adiacenti.

Attualmente sono in corso gli accertamenti per verificare le cause del rogo e i controlli di natura statica prima di consentire il rientro negli appartamenti.