Incendio in un palazzo storico a Milano: edificio evacuato in via Manzoni

Paura in centro a Milano. Un incendio si è sviluppato questa mattina prima dell'alba, in un palazzo storico. In corso le indagini sull'incidente.

Un palazzo storico in Via Manzoni a Milano è stato avvolto dalle fiamme: l’incidente ha costretto l’evacuazione dei presenti.

Milano, incendio in Via Manzoni in un palazzo storico

Paura in centro a Milano. Un incendio è divampato questa mattina, martedì 17 gennaio, alle prime luci dell’alba, in un palazzo storico in via Manzoni, precisamente al civico 45.

Lo stabile di fine ‘800 è stato evacuato, ma non si registrano feriti o intossicati. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco, la polizia di Stato e la Polizia locale.

Attulamente, i pompieri stanno ancora operando per lo spegnimento dei roghi all’interno del sottotetto.

La ricostruzione di quanto successo

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le ore 05:00 sul tetto e hanno coinvolto l’ultimo piano dell’edificio, che si trova quasi all’angolo con piazza Cavour. Ancora in corso le indagini per capire le cause del rogo.

La Polizia di Stato ha provveduto a evacuare il palazzo, dove si troverebbero anche alcuni appartamenti oltre agli uffici, tra i quali una nota casa d’aste che gestisce la compravendita di opere d’arte e importanti oggetti d’antiquariato e un circolo prestigioso.