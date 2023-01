Incendio in uno stabilimento: fiamme partite da un macchinario

Sembra che l’incendio che ha quasi distrutto uno stabilimento alle porte della località di Massa Lombarda sia a causa di un macchinario.

I vigili del fuoco del distaccamento di Lugo sono precipitati presso Massa Lombarda appena è giunta la segnalazione, alle ore 7.20.

Appena arrivano sul posto, i vigili si trovano con uno stabilimento industriale avvolto dalle fiamme. A causa delle dimensioni dell’incendio, i vigili del fuoco hanno richiesto supporto da parte della centrale di Ravenna.

Come è scoppiato l’incendio

Ancora non si sa con precisione come sia partito l’incendio che ha quasi distrutto lo stabilimento di un’azienda di via Damano, presso la zona industriale di Massa Lombarda.

Sembrerebbe che il primo ad essere andato a fuoco all’interno dello stabilito sia un macchinario, il cui fuoco s’è propagato per tutto lo stabilimento fino a incendiare tutto lo stabile.

L’entità dei danni dell’incendio

Attualmente non si conoscono ancora l’entità dei danni nè cosa abbia innescato l’incendio. Sulle cause stanno indagando i tecnici dei Vigili del fuoco.

Data la dimensione dell’incendio e il supporto richiesto dalla centrale di Ravenna, per un totale di due mezzi da Lugo (autopompa-serbatoio e autobotte), e due da Ravenna (autobotte e carro decontaminazione), i danni potrebbero essere ingenti.

Al momento l’essenziale è che pompieri abbiano spento le fiamme e iniziato la bonifica dell’area.

