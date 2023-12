Nella tarda serata di ieri, un grosso incendio è divampato nell’ospedale di Tivoli, costringendo più di 130 pazienti ad una rapida evacuazione. In poco tempo, però, tre anziani ospiti della struttura sono morti: per loro il pm ha disposto l’autopsia.

Incendio ospedale Tivoli: le prime ipotesi

Il rogo, secondo quanto si apprende, sarebbe divampato al piano -3 dell’ospedale San Giovanni Evangelista, per poi risalire al -2 e al -1 andando ad interessare la Terapia intensiva e il Pronto soccorso. Le fiamme sono state domate velocemente, ma il fumo ha invaso interi reparti costringendo più di 130 pazienti, tra cui anche dei bambini, all’evacuazione. Quattro pazienti non ce l’hanno fatta: uno di loro sarebbe morto ancora prima dell’incendio, mentre altri tre per cause dipendenti dal rogo stesso (forse intossicati). La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo di indagine: sui corpi dei deceduti è stata disposta l’autopsia che farà maggiore chiarezza su tutto l’accaduto.

Incendio ospedale Tivoli: il commento

“Lo spaventoso incendio divampato all’ospedale di Tivoli è una tragedia terribile. Ai familiari dei quattro anziani che hanno perso la vita rivolgo il mio sincero cordoglio e la mia vicinanza. Sono in costante contatto con il presidente Rocca il quale mi ha assicurato che tutti i pazienti sono stati messi in sicurezza e siamo pronti a dare il supporto necessario” – così ha parlato il ministro della Salute, Orazio Schillaci interpellato in merito a quanto accaduto nella notte a Tivoli “Ringrazio tutti gli operatori coinvolti nelle attività di soccorso, i medici e gli infermieri che stanno garantendo assistenza e le strutture sanitarie che si sono attivate per accogliere i pazienti trasferiti da Tivoli” – ha proseguito ancora il ministro “Auspichiamo che le indagini chiariscano al più presto le cause che hanno portato al rogo“. Anche Giorgia Meloni ha parlato dela tragedia: “Esprimo il più sentito cordoglio ai familiari delle vittime dell’incendio che si è sviluppato nell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli e vicinanza a tutte le persone colpite”.