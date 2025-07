Un imponente incendio è divampato all’improvviso su un traghetto diretto al porto di Manado provocando il panico a bordo. In quel momento sul natante erano infatti presenti 280 passeggeri, molti dei quali si sono tuffati, in preda al panico, in acqua per sfuggire alle fiamme. Il bilancio è drammatico: almeno cinque persone

sono state dichiarate morte a seguito del dramma consumatosi in Indonesia.

Le indagini hanno consentito di accertare da dove le fiamme sono divampate.

Dramma in Indonesia, a fuoco traghetto con 280 passeggeri: cinque morti

Sono arrivate numerose barche, alcune delle quali provenienti anche dalle vicine isole, in soccorso dei numerosi passeggeri che si trovavano a bordo del traghetto

KM. Barcellona V.A sul quale è scoppiato l’incendio. L’equipaggio è prontamente intervenuto invitando le persone ad indossare rapidamente i giubbetti salvagente ma non è stato possibile arginare le fiamme e gran parte dei passeggeri si è dovuta, non senza momenti di urla e panico, lanciare in acqua per sfuggire al rogo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’incendio che ha rapidamente divorato la nave potrebbe essere scaturito dalla sala macchine e non è stato possibile

estinguerlo nell’immediato. I soccorritori giunti in loco, prevalentemente barche da pesca provenienti dalla vicina isola di Talise e di passaggio, hanno prelevato

molti passeggeri che a bordo di quel traghetto partito dalla Reggenza delle Isole Talau avrebbero dovuto raggiungere il porto di Manado, Indonesia. Il bilancio

comunicato dalle autorità parla di cinque morti ma non è ancora definitivo.