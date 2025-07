In Vietnam, la tempesta tropicale ha fatto rovesciare il battello “Wonder Sea” vicino alla grotta di Dau Go, nella baia di Ha Long.

Tragedia in Vietnam, dove un battello turistico si è capovolto improvvisamente durante una navigazione su un fiume molto frequentato dai visitatori. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma le autorità locali parlano già di un bilancio pesantissimo, con vittime accertate e numerosi dispersi.

Vietnam, tempesta travolge battello turistico: tragedia nella baia di Ha Long

Una violenta tempesta ha travolto il nord del Vietnam, provocando il rovesciamento del battello turistico “Wonder Sea” nella baia di Ha Long, rinomata meta naturalistica e patrimonio dell’UNESCO.

L’imbarcazione, che trasportava 53 persone tra turisti e membri dell’equipaggio, si è capovolta nei pressi della grotta di Dau Go, durante una traversata ostacolata da piogge torrenziali e venti impetuosi causati dalla tempesta tropicale Wipha. Al momento dell’incidente, avvenuto intorno alle 13:30 di ieri, sabato 19 luglio, il battello era vicino alla costa, ma le condizioni meteorologiche proibitive hanno reso difficili sia la manovra in acqua che le successive operazioni di soccorso.

Tragedia in Vietnam: naufragio di un battello turistico, vittime e dispersi

Il bilancio è drammatico: almeno 34 persone hanno perso la vita, tra cui otto minori, mentre 12 sono state tratte in salvo. Tredici persone risultano ancora disperse, e le ricerche subacquee proseguono con grande difficoltà a causa delle condizioni del mare e del maltempo persistente.

Le autorità locali hanno mobilitato squadre di sommozzatori e guardie di frontiera, che stanno operando in una corsa contro il tempo. L’intera area colpita dalla tempesta, inclusa la capitale Hanoi e le province montuose di Cao Bang e Quang Ninh, è in stato di allerta per il rischio di ulteriori danni, frane e inondazioni.