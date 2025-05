Il rapporto investigativo della marina britannica evidenzia le problematiche del disastro avvenuto a Porticello, in Sicilia, il 19 agosto 2024.

A quasi un anno dalla tragedia del Bayesian il veliero del magnete britannico Mike Lynch che è caduto a picco a largo delle coste siciliane l’intelligence britannica ha analizzato approfonditamente il caso e le possibili cause del disastro sono davvero da brividi anche se forse il disastro non si sarebbe potuto comunque evitare.

Cosa è accaduto la notte del 19 agosto

Secondo la ricostruzione dell’intelligence britannica, riportata da Tgcom24 alle 21:24 il Bayesian era ancorato a Porticello e se il vento avesse superato il 20 nodi il capitano DH1 sarebbe dovuto essere svegliato dalle guardia.

A mezzotte e mezza, il capitano DH1 andò a dormire e il vento non era nemmeno ad 8 nodi, quindi tutto tranquillo, all’1 subentra DH2 ma alle 03:55 iniziò ad esserci un peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Alle 03:57 il Bayesian iniziò ad arare e accortosi del problema DH2 svegliò lo skipper e con lui si svegliò anche il resto dell’equipaggio.

In soli 15 secondi il veliero si è inclinato, dando il via al disastro che è costato la vita a 5 persone. Si è scoperto poi che il veliero era molto debole rispetto a venti forti, venti forti che vi sono stati quella notte a Porticello.

Il capitano DH2 era impegnato sui social

Alle 03:55 poco prima che il Bayesian iniziò ad inclinarsi il capitano DH2 pensò prima di fare dei video della tempesta da pubblicare sui social e poi di avvisare lo skipper ed il resto dell’equipaggio.

Una scelta sbagliatissima ma che se anche non fosse avvenuta avrebbe molto probabilmente portato comunque al disastro per via delle gravi problematiche del veliero. Il rapporto inglese resta aperto a modifiche che potranno avvenire dopo il recupero della nave da parte dei sommozzatori specializzati.