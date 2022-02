A bordo di un traghetto italiano proveniente dalla Grecia si è sviluppato un incendio: tutti i passeggeri sono stati tratti in salvo.

Paura a bordo del traghetto italiano Euroferry Olympia della Grimaldi Lines proveniente dalla Grecia e diretto a Brindisi, dove nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio 2022 è scoppiato un incendio. Fortunatamente tutti i passeggeri sono stati tratti in salvo e nessuno è rimasto ferito.

Incendio su traghetto proveniente dalla Grecia

Il rogo si è sviluppato quando la nave si trovava a nord di Corfù e aveva a bordo 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio. Non appena le fiamme hanno iniziato a propagarsi, per cause ancora da accertare, il capitano ha ordinato l‘evacuazione di tutte le persone presenti sul mezzo che sono state tratte in salvo da una motovedetta della Guardia di Finanza. Quest’ultima si trovava già in zona perché stava rimorchiando un’altra motovedetta sempre della GdF che aveva avuto una avaria.

Incendio su traghetto proveniente dalla Grecia: evacuato

La nave, a quanto si apprende, è stata completamente evacuata. A renderlo noto è stata la Guardia costiera italiana che, fin dal primo momento dell’incidente, è stata in contatto con quella greca che ha coordinato i soccorsi. L’Unità di crisi della Grimaldi Lines è riunita per seguire l’evolversi della situazione e per accertare se siano coinvolte persone nell’incendio scoppiato, cosa che al momento non risulta.