Tradate: una barca prende fuoco nei boschi, si indaga l'ipotesi dolosa

A Tradate, comune di circa 18mila abitanti nella parte sud della provincia di Varese, vicino Saronno, un misterioso incendio fa pensare a una matrice dolosa. Andiamo con ordine e cerchiamo di fare chiarezza in questo caso di cronaca lombarda.

Tradate, i dettagli dell’accaduto

Nella notte tra martedì 21 marzo e mercoledì 22, per la precisione alle 03.30, alte fiamme sono state viste alzarsi nell’area boschiva di Tradate, non distante dai quartieri residenziali. I vigili del fuoco, allertati dai cittadini, si sono presentati tempestivamente sul posto. Quando sono arrivati, però, sono stati destabilizzati da una scena inaspettata. A bruciare era infatti una barca di legno lunga circa 8 metri.

Tradate, l’incendio è doloso?

L’imbarcazione è stata completamente distrutta dalle fiamme. Una volta domato l’incendio, che fortunatamente non ha fatto né feriti né vittime, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area. Il quesito però rimane. Cosa ci faceva una barca di legno nel bosco? Perché è stata data alle fiamme? Si pensa, data la natura del fatto, che si tratti di un incendio di matrice dolosa. Non si sa altro. I militari hanno attivato le indagini. Sembra improbabile che le fiamme siano state provocate da un falò tra amici andato male, e il bosco in questione si trova ben lontano dalle zone rinomatamente di spaccio. Il mistero si infittisce.