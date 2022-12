Inchiesta Qatar, Metsola infuriata: "Democrazia UE sotto attacco"

La presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola si è pronunciata riguardo l’inchiesta Qatar: «La democrazia europea è sotto attacco» dichiara con tono secco, annunciando inoltre l’avvio di un’indagine interna su tutti i fatti relativi al Parlamento.

Perquisizioni e sigilli al Parlamento Ue

«Non metteremo la polvere sotto il tappeto e valuteremo come i nostri sistemi possano diventare ancora più impermeabili» continua la Metsola. In attesa che domani, mercoledì 14 dicembre 2022, le quattro persone arrestate nell’inchiesta sul Qatargate compariranno per la prima udienza davanti alla Camera di consiglio, la Procura federale belga ha annunciato una perquisizione negli uffici del Parlamento europeo. Sigilli all’ufficio di Francesco Giorgi, assistente parlamentare dell’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino.

Metsola: «Sono infuriata»

La presidente annuncia che la relazione sulla liberalizzazione dei visti con Qatar e Kuwait è stata rinviata in Commissione, confermando inoltre l’attivazione della procedura per la decandenza di Eva Kaili dalla carica di vicepresidente. Nel mirino anche Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, rispettivamente moglie e figlia dell’ex deputato Antonio Panzeri: accusate di corruzione, riciclaggio e associazione a delinquere per fatti commessi dal 1 gennaio 2021 all’8 dicembre 2022, è stato emesso per loro un mandato d’arresto europeo lo scorso venerdì e al momento sono agli arresti domiciliari.