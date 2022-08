Incidente a Barcellona, 26enne morto travolto da un tir mentre è in vacanza

Tragico incidente su una strada a scorrimento veloce in territorio di Barcellona, un 26enne della Bergamasca è morto travolto da un tir in marcia

Terribile incidente a Barcellona in cui ha perso la vita un italiano, un 26enne è morto travolto da un tir mentre era in vacanza e i media spiegano che la vittima, Shiva Villano, si era fermato dopo un tamponamento e il mezzo pesante lo ha centrato in pieno.

La tragedia si è verificata sabato scorso e Shiva, che abitava a Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo, ha visto la sua vancanza finire con la sua morte.

Incidente a Barcellona, 26enne travolto da un tir

Lo storico del dramma è scarno e tremendo: Shiva e i suoi amici avevano preso un’auto a noleggio in Spagna secondo un consolidato mood e nel pomeriggio di sabato 30 luglio scorso, intorno alle 17, quella vettura era in marcia lungo una strada a due corsie in territorio di Barcellona.

Ad un certo punto il veicolo è stato protagonista di un lieve tamponamento e Shiva ha arrestato il mezzo ed è sceso dalla macchina. In quel preciso istante stava arrivando un tir che non ha fatto in tempo a spostarsi e ha trascinato via il ragazzo assieme all’intera portiera dell’auto.

I soccorsi chiamati dall’autotrasportatore

L’autista si è fermato ed ha immediatamente allertato i soccorsi, ma Shiva è morto sul colpo.

Sui social ed in particolare su Instagram sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio di amici e conoscenti del 26enne della Bergamasca. E come spiega Leggo “in molti hanno scritto tra i commenti delle sue foto su Instagram”. Frasi toccanti come: “Eri un bravo ragazzo, che destino crudele. Riposa in pace amico”.