Incidente a Brescia: un uomo di 82 anni è stato investito da un furgone mentre andava in bici ed è morto sul colpo.

Su quanto accaduto, stanno indagando le forze dell’ordine.

Incidente a Brescia, uomo di 82 anni travolto da un furgone: era in bicicletta in tangenziale

Intorno alle ore 16:00 di lunedì 30 gennaio, un drammatico incidente si è consumato a Brescia. La tragedia si è verificata in prossimità di uno svincolo della tangenziale Ovest che porta a via Milano. Qui un uomo di 82 anni è stato travolto in pieno da un da un furgone mentre pedalava in bicicletta nei pressi dello svincolo.

A seguito dell’impatto e della gravità delle ferite riportate, l’uomo è morto sul colpo.

Indagini e soccorsi

Alla luce delle ricostruzioni sinora effettuate, è stato riferito che la vittima è stata scaraventata contro l’asfalto dopo essere stata investita dal mezzo.

Sul posto, si sono rapidamente recate un’ambulanza e un’automedica. All’arrivo dei paramedici, tuttavia, l’82enne si era già spento e non è stato possibile far altro se non dichiararne il decesso.

Oltre ai sanitari, hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale di Brescia che hanno effettuato i rilievi del caso e hanno raccolto le testimonianze dei presenti.

Le forze dell’ordine stanno indagando al fine di appurare eventuali responsabilità del conducente del furgone e scoprire per quale motivo l’anziano stesse percorrendo in bicicletta lo svincolo della tangenziale.