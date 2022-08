Incidente a Castroreale, un’auto è precipitata in una scarpata nella frazione di Bafia: morta una 70enne

Una vittima in un incidente a Castroreale, in provincia di Messina. Una donna è morto dopo che la sua auto è caduta in una scarpata.

Una donna di 70 anni è morta in un incidente a Castroreale, in provincia di Messina. L’auto a bordo della quale viaggiava è improvvisamente precipitata in una scarpata.

Incidente a Castroreale, un’auto è precipitata in una scarpata nella frazione di Bafia

Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 agosto, una donna di 70 anni è morta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale che si è consumato nella frazione di Bafia, nel comune di Castroreale, in provincia di Messina.

Sulla base delle prime informazioni diffuse, pare che al momento della tragedia la vittima occupasse il posto lato passeggero di una Fiat Panda guidata dal marito. Nel corso del tragitto, tuttavia, la vettura ha improvvisamente urtato contro una cabina della centralina del metano, uscendo di strada e precipitando in una scarpata.

L’impatto è stato talmente violento da causare la morte della donna, deceduta sul colpo.

Morta una donna di 70 anni, grave il marito

Sul luogo dell’incidente, si sono recati i militari e i sanitari del 118. I paramedici hanno constatato il decesso della donna di 70 anni e hanno provveduto a soccorrere il marito della vittima. A quanto si apprende, l’uomo è stato trasferito presso l’ospedale Fogliani di Milazzo con una vertebra rotta.

I carabinieri, intanto, hanno provveduto a effettuare i rilievi necessari e hanno ricostruito le dinamiche dell’incidente. Sul posto, anche i vigili del fuoco e hanno recuperato il veicolo precipitato nella scarpata.