Incidente a Centocelle, ragazzino di 13 anni investito da un’auto mentre andava a scuola: è grave

Un ragazzino di 13 anni è stato investito da un’auto mentre si stava recando a scuola: il giovanissimo studente, vittima dell’incidente che si è verificato nel quartiere romano di Centocelle, verte in gravissime condizioni.

Incidente a Centocelle, ragazzino di 13 anni investito da un’auto mentre andava a scuola

Nella mattinata di mercoledì 7 dicembre, intorno alle 07:30, un bambino di 13 anni è stato travolto in pieno da una Ford Kuga nel quartiere di Centocelle, a Roma. Il piccolo stava attraversando la strada in corrispondenza del civico 49 di via Filippo Parlatore per andare a scuola quando è stato investito dalla vettura, guidata da un uomo di 30 anni.

A seguito dell’impatto, il conducente della Ford Kuga è subito apparso sotto shock ma, nonostante lo sconcerto provato, è stato uno dei primi a dare l’allarme e a tentare di fornire un primo soccorso al ragazzino.

Ricoverato in codice rosso: il piccolo è grave

Dopo aver ricevuto le segnalazioni, i sanitari del 118 si sono recati in via Parlatore e hanno provveduto a prestare soccorso al 13enne. Il paziente è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al policlinico Umberto I presso il quale è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sul sinistro stradale, stanno indagando gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale che si sono occupati di gestire la circolazione in zona e di effettuare tutti i rilievi necessari. Al momento, non è ancora stato possibile determinare se il ragazzino stesse attraversando sulle strisce oppure no. Pare, tuttavia, che l’attraversamento pedonale si trovasse a circa quindi metri dal punto in cui è avvenuto lo schianto.