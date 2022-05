Incidente a Corleone: un’auto è uscita fuori strada causando la morte sul colpo di due ragazzi di 16 e 18 anni. Altri due adolescenti sono rimasti feriti.

Incidente a Corleone: un’auto è uscita fuori strada causando la morte sul colpo di due ragazzi di 16 e 18 anni. Altri due adolescenti sono gravemente feriti.

Incidente a Corleone, auto esce fuori strada: due morti e due feriti

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 maggio, quattro adolescenti stavano tornando a casa dopo aver trascorso una serata tra amici quando la Fiat Punto a bordo della quale stavano viaggiando è improvvisamente uscita di strada, precipitando in un burrone.

L’auto stava percorrendo la strada statale 18 a Corleone, in provincia di Palermo, quando si è consumato il tragico sinistro.

In seguito allo schianto avvenuto dopo che il veicolo è uscito di strada, due passeggeri sono stati scaraventati fuori dalla Fiat Punto e sono morti sul colpo a causa delle ferite riportate. Le vittime sono state identificate come Rosario Leto, 16 anni, e Giulia Sorrentino, 18 anni.

Gli altri due ragazzi che viaggiavano con le vittime, di cui sono state fornite soltanto le iniziali, sono stati identificati come P.

A., 19 anni, e B. L., 17 anni. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è stato riferito che i due adolescenti siano stati ricoverati in codice rosso presso l’ospedale Bianchi e il Civico ma non sarebbero in pericolo di vita.

Dinamiche del sinistro e lutto cittadino proclamato dal sindaco

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente avvenuto lungo la strada statale a Corleone, al momento questa risulta essere in fase di accertamento.

Pare, tuttavia, che alla guida della Fiat Punto si trovasse il 16enne Rosario Leto che, in quanto minorenne e sprovvisto di patente di guida, avrebbe preso l’auto del padre di nascosto.

Le forze dell’ordine stanno verificando quanto appreso da alcuni amici della vittima.

Intanto, il sinistro è stato commentato dal sindaco di Corleone Nicolò Nicolisi che ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno i funerali dei due giovani morti e l’esposizione delle bandiere del Comune a mezz’asta.

Il primo cittadino di Corleone, inoltre, ha dichiarato: “La nostra comunità è in lacrime per il tragico incidente stradale che ha strappato alla vita due giovani corleonesi nel fiore degli anni. L’amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio e si stringe, in questo momento di grande dolore, alle famiglie dei due giovani”.