Incidente a Frusinate: donna ha un malore alla guida e cade in un canale

Incidente a Frusinate: donna ha un malore alla guida e cade in un canale

Una donna è finita con l’auto in un canale ed è morta, a Frusinate, a causa di un malore alla guida.

Questa mattina si è verificato un terribile incidente nel territorio di Frusinate. Una donna ha accusato un malore alla guida ed è morta cadendo in un canale con l’auto.

Incidente a Frusinate: donna ha un malore alla guida e cade in un canale

Questa mattina si è verificata una tragedia nel territorio di Frusinate. Una donna è finita con l’auto in un canale ed è morta, dopo aver accusato un malore alla guida. L’incidente è avvenuto in zona Tomacella, nel territorio di Patrica. Secondo le prime informazioni, la 49enne avrebbe perso i controllo dell’auto a causa di un malore, finendo nel canale. Un impatto violento che si è rivelato fatale. I fatti sono avvenuti intorno alle 6 di questa mattina. A far scattare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena. I vigili del fuoco hanno estratto la donna dall’abitacolo ma ormai era troppo tardi.

Incidente a Frusinate: le indagini

Sul luogo dell’incidente, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati anche gli operatori del 118, che hanno fatto tutto il possibile per cercare di rianimarla. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Frosinone che dovranno portare avanti le indagini per riuscire a ricostruire la dinamica dell’incidente.