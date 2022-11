Incidente a Genova, Romana Conte morta a 51 anni: travolta da un tir e trascinata per 30 metri

Incidente a Genova, Romana Conte morta a 51 anni e il suo investitore, un 53enne di Settimo Torinese, risulta indagato per omicidio stradale

Orrore in Liguria e terribile incidente a Genova, Romana Conte è morta a 51 anni travolta da un tir e trascinata per 30 metri. Il sinistro si verificato nel pomeriggio del 7 novembre sul lungomare Canepa, all’altezza dei Magazzini del Sale, a Sampierdarena, quando per cause che sono al vaglio degli inquirenti il grosso mezzo ha centrato la moto della vittima e l’ha “agganciata”, uccidendola in modo orribile.

Romana Conte morta a 51 anni

Romana viveva nel quartiere di Albaro e le cause della sua morte sono al vaglio degli agenti della sezione infortunistica e del reparto giudiziaria della polizia locale. Gi agenti del comandante Gianluca Giurato hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona. La moto su cui viaggiava Romana si era scontrata con un camion guidato da un 53enne di Settimo Torinese, poi il grosso mezzo avrebbe sbriciolato la sua due ruote e trascinato Romana per una trentina di metri finendo poi per schiacciarla.

Squadre del 118 e della Croce d’Oro di Sampierdarena erano arrivate a razzo ma per la 51enne non c’era più nulla da fare.

Martinetti per sollevare il tir e recuperare i resti

I Vigili del fuoco hanno dovuto sollevare il camion su martinetti per recuperare i resti della vittima. Da quando si apprende il 53enne autotrasportatore risulta indagato per omicidio stradale e secondo quanto riporta Fanpage alla polizia ha dichiarato “di non essersi accorto di nulla e di aver frenato quando ha sentito qualcosa sotto gli pneumatici e le urla degli altri automobilisti”.