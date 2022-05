Incidente a Guidonia, morto bimbo di tre anni 

Tragico epilogo dell'incidente a Guidonia in via Maremmana Inferiore dello scorso 28 maggio, è morto il bimbo di tre anni che era stato estratto dall'auto

Incidente a Guidonia, è morto il bimbo di tre anni che era stato estratto in condizioni gravissime dalle lamiere dell’auto in cui si trovava in via Maremmana Inferiore: non ce l’ha fatta ed è spirata al Policlinico Agostino Gemelli di Roma la piccola vittima del tremendo frontale del 28 maggio scorso.

In quelle tragiche circostanze due vetture si erano scontrate a forte velocità poco prima delle 15.00 e si erano sbriciolate nella nella parte anteriore.

Incidente, morto bimbo di tre anni

Tre le persone ferite fra cui il bambino morto oggi dopo due giorni di tentativi disperati da parte dei sanitari capitolini. Le condizioni del bambino erano da subito apparse gravissime e i soccorritori dell’Ares 118 lo avevano condotto al Gemelli, dove era stato immediatamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

E il team del professor Giorgio Conti si è prodigato davvero in ogni modo per salvare la vita al piccolo, ma purtroppo nella mattinata di oggi, 30 maggio, il bambino è morto.

Si procederà per omicidio stradale

Sul fronte degli adempimenti per individuare cause, dinamiche ed eventuali responsabilità in quel sinistro la polizia municipale sta procedendo con i verbali dei rilievi effettuati il 28 e, dopo la morte della piccola vittima, la magistratura potrebbe aprire un fascicolo d’ufficio per omicidio stradale.