Incidente a Guidonia, Simone Porrini finisce fuori strada con l’auto e muore

Tragico incidente stradale notturno in via Fratelli Gualandi a Guidonia dove il giovanissimo Simone Porrini finisce fuori strada con l’auto e muore

Tragico incidente stradale nella notte fra l’otto ed il 9 marzo a Guidonia, in provincia di Roma, con il giovanissimo Simone Porrini che finisce fuori strada con l’auto e muore. Secondo una prima e sommaria ricostruzione dell’accaduto il ragazzo, poco più che 21enne, ha centrato con la vettura una cabina elettrica in via Fratelli Gualandi, nella zona di Castell’Arcione, e per lui purtroppo dopo poco meno di un’ora di agonia non c’è stato più nulla da fare.

Simone Porrini finisce fuori strada e muore poco dopo

Quell’impatto violentissimo infatti ha vanificato tutti gli interventi di soccorso successivi alla chiamata alle unità dell’Ares 118 da parte di un passante. I media locali che per primi hanno dato la tragica notizia spiegano che la Toyota Aygo del giovane, originario di Setteville, è finita fuori strada poco prima delle due del mattino di oggi, 9marzo.

I soccorsi ed il trasporto all’Umberto I di Roma

Assieme ai soccorritori sono arrivare le pattuglie dei Carabinieri della territoriale, nello specifico quelle del vicino comando stazione di Tivoli Terme.

Simone è rimasto bloccato fra le lamiere della sua auto e, dopo esser stato liberato dai Vigili del Fuoco accorsi anch’essi sul luogo del sinistro, è stato condotto a razzo alla volta dell’ospedale romano Umberto I. Lì, secondo i media, il 21enne è spirato alle 3:45 circa.