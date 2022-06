Incidente a Irsina, auto finisce nel dirupo: morto 18enne, grave ragazza di 17 anni

Un ragazzo di 18 anni è morto e altri quattro minorenni sono rimasti feriti in un incidente stradale a Irsina: la loro auto è finita in un dirupo.

Tragedia a Irsina, comune in provincia di Matera, dove nella giornata di domenica 5 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 18 anni. Nel sinistro sono stati coinvolti anche i quattro amici che erano con lui.

Incidente a Irsina

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 9:39 in via Bardanica. Secondo quanto ricostruito, Pierangelo Gentile (questo il nome della vittima) stava viaggiando sulla sua Punto insieme a tre ragazzi di 17 anni e una ragazza di 15. Ad un certo punto, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura in corrispondenza di una curva e sarebbe finito fuori strada. Abbattuto il guardrail, l’auto ha concluso la sua corsa in un dirupo.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane conducente. Troppo gravi le ferite riportate durante il sinistro, che hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione da parte degli operatori e si sono rivelate fatali. Tutti i suoi amici sono rimasti feriti, due in codice giallo e due in codice rosso. I due più gravi sono una ragazza di 17 anni, trasportata in elisoccorso all’ospedale San Carlo di Potenza e ricoverata in rianimazione, e un coetaneo cndotto in ambulanza al Madonna delle Grazie di Matera.

Incidente a Irsina: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i ragazzi dalle lamiere, e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare perché l’auto sia uscita di strada.